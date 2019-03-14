Полиция обнаружила майнинг-фермы на столичных рынках

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией проводят рейды по столичным рынкам и торговым центрам после ряда происшествий между этническими группировками.

По информации источника в правоохранительных органах, в ночь на 9 марта произошла массовая драка на Белореченской улице с применением холодного и травматического оружия.

По итогам проверки московского рынка "Садовод" в торговом центре "Москва", были обнаружены несколько майнинг-ферм для добычи криптовалют. Помимо электронных устройств, полицейские нашли большие денежные суммы. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что полицейские изъяли около двух миллиардов рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 11 марта ОМОН оцепил здание торгового центра "Москва" для поиска нелегалов и майнеров криптовалют. Обыски также прошли в расположенной рядом гостинице, где проживают сотрудники ТЦ. По версии телеграм-канала Mash, операция может быть связана с массовыми драками, которые недавно произошли в столице.

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