В Подмосковье грабители убили ветерана Великой Отечественной войны

В Подмосковье четыре грабителя проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники избили 93-летнего пенсионера и скрылись, прихватив с собой все имеющиеся в квартире ценности.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел несколько дней назад в подмосковном городе Климовске. Преступникам удалось взломать дверь в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Сообщается, что они напали на пожилого мужчину и долго избивали его, пытаясь выведать, где он хранит свои сбережения и прочие ценности.
Злоумышленники сломали пенсионеру челюсть и проломили череп. Из квартиры им удалось вынести награды, коллекцию марок и монет, старый фотоаппарат и многое другое.
Обнаружил жертву грабителей соцработник, пришедший навестить пенсионера. Пожилого мужчину поместили в реанимацию, но через сутки он скончался от полученных травм. По словам медиков, причиной смерти пенсионера стала серьезная черепно-мозговая травма.
Полицейским по горячим следам удалось задержать дерзких преступников. Ими оказались цыгане из ближайшего табора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банда подростков держит в страхе целый поселок в Забайкальском крае. В городке за последние несколько месяцев из-за них покончили с собой сразу несколько подростков.
Фото: flickr.com.
Читайте также:
Как защититься от разбоя и ограбления.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.