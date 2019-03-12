В Подмосковье грабители убили ветерана Великой Отечественной войны

В Подмосковье четыре грабителя проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники избили 93-летнего пенсионера и скрылись, прихватив с собой все имеющиеся в квартире ценности.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел несколько дней назад в подмосковном городе Климовске. Преступникам удалось взломать дверь в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Сообщается, что они напали на пожилого мужчину и долго избивали его, пытаясь выведать, где он хранит свои сбережения и прочие ценности.

Злоумышленники сломали пенсионеру челюсть и проломили череп. Из квартиры им удалось вынести награды, коллекцию марок и монет, старый фотоаппарат и многое другое.

Обнаружил жертву грабителей соцработник, пришедший навестить пенсионера. Пожилого мужчину поместили в реанимацию, но через сутки он скончался от полученных травм. По словам медиков, причиной смерти пенсионера стала серьезная черепно-мозговая травма.

Полицейским по горячим следам удалось задержать дерзких преступников. Ими оказались цыгане из ближайшего табора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банда подростков держит в страхе целый поселок в Забайкальском крае. В городке за последние несколько месяцев из-за них покончили с собой сразу несколько подростков.

Фото: flickr.com.

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