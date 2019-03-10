В Чувашии частично обрушилось здание школы

10 марта в деревне Большие Чаки Урмарского района произошло частичное обрушение двухэтажного здания школы. Пострадавших нет, так как во время инцидента занятия в школе не проводились. Помощник руководителя Следственного управления СК России по Чувашии Олег Дмитриев рассказал, что обрушение стены и крыши произошло в той части здания, где находятся кабинет биологии, столовая и пищеблок.

Олег Дмитриев пояснил, что на данный момент Следственное управление СК РФ по Чувашии проводит расследование случившегося. Следователи устанавливают причины обрушения здания школы, а также устанавливают степень ответственности должностных лиц, которые допустили частичное обрушения учебного учреждения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обрушении перекрытий в Петербургском университете. Представитель МЧС сообщил, что обрушение произошло в корпусе Санкт-Петербургского НИУ ИТМО по улице Ломоносова. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. Спасатели успели эвакуировать 60 человек. В МЧС предполагают, что причиной обрушения перекрытий стали многочисленные нарушения при проведении ремонтных работ.

Фото: chuvashia.sledcom.ru

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