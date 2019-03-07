Создателя "Новичка" вызвали в полицию по делу о краже

Один из создателей нервно-паралитического вещества "Новичок" Владимир Углев заявил о том, что полиция вызвала его на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже в одном из санаториев Краснодарского края. Об этом сообщает агентство РБК.

"Звонили по телефону утром, в 11 часов, якобы я совершил какую-то мелкую кражу, есть чье-то заявление. Я сказал, чтобы присылали повестку, после чего и приду", - приводит агентство слова ученого.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов не уточнили о каком конкретно санатории идет речь и не раскрыли других подробностей инцидента.

Напомним, ранее полиция также обращала внимание на Углева в связи с тем, что неизвестные распространяли листовки, в которых он обвинялся в педофилии. Тогда сотрудники полиции из отдела по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних провели осмотр квартиры ученого и взяли у него отпечатки пальцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын погибшей от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" жительницы Эймсбери Дон Стерджесс написал отрытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить британской полиции допросить двух подозреваемых в инциденте российских граждан Петрова и Боширова.

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