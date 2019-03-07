Два человека погибли в результате взрыва газа на Алтае

Следственный комитет России начал проверку инцидента, в результате которого взорвался баллон с бытовым газом в одном из сел Алтая. По предварительной информации, баллон воспламенился когда хозяин дома начал заменять баллон возле печи.

"Взрыв произошел ориентировочно в 9 утра по местному времени. В результате взрыва погибли два жителя поселка Малиновский. Еще два человека, находившихся дома в момент взрыва были госпитализированы из-за отравления угарным газом", - сообщили в пресс-центре местного СК РФ.

Единственная версия взрыва - утечка газа из баллона во время замены редуктора. Так как хозяин дома менял баллон возле печи, то могло произойти возгорание. Следователи хотят провести проверку газовой службы, чтобы проверить содержание газовых баллонов.

Губернатор Виктор Томенко взял ситуацию под свой контроль и гарантировал пострадавшим качественную медицинскую помощь.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крупнейшей трагедии, которую повлек за собой взрыв бытового газа в Магнитогорске. В результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли 39 человек.

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