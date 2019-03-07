Пассажир с гранатометом пришел в аэропорт США

Охрана аэропорта города Аллентаун в штате Пенсильвания обнаружили разобранный гранатомет в багаже одного из пассажиров. Сотрудники охраны выявили оружие, когда багаж пассажира проходил через сканирующее устройство.
Оказалось, что гранатомет не является настоящим оружием, а лишь его достоверная копия. Однако это не помогло пассажиру продолжить свое следование. Охрана аэропорта пояснила ему, что провоз в самолете оружия или его копий запрещено. Полиция изъяла у пассажира реплику гранатомета и разрешила ему сесть на рейс до Орландо.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как гражданку США не выпускали с Ямайки за то, что при проверке багажа в ее сумочке обнаружили пулю от пистолета. Власти Ямайки обвинили американку в незаконном хранении оружия.
Фото: Transportation Security Administration
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