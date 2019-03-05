Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученики кубанской школы пострадали от стрельбы из пневматики

Происшествия

В Темрюкском районе Краснодарского края несколько школьников пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия. Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в школе № 10 станицы Ахтанизовская. Пневматический пистолет принес в образовательное учреждение 14-летний ученик.

Ученики кубанской школы пострадали от стрельбы из пневматики.

Издание "Темрюк.Инфо" приводит свидетельства жителей станицы.

"В школу пришел восьмиклассник и начал стрелять в детей из пневматического пистолета. Дети все в шоке, и мы вместе с ними. Полиция приехала, сказала, что никто не умер, ничего страшного. А дети из-за этого урода боятся ходить в школу", — поделилась местная жительница.

Другая женщина, чьи дети учатся в этой школе, называет виновника происшествия хулиганом, на которого постоянно жалуются остальные ученики, о чем известно полиции. Родительница рассказала об угрозе со стороны подростка "всех порезать" и о боязни других родителей отпускать своих детей в школу.

Глава Темрюкского района Бабенков заверил РИА "Новости", что дети получили легкие травмы и госпитализация никому не потребовалась.

"Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене… Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрелил в ногу другому. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы", — приводит агентство слова Бабенкова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 1 марта неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде.

Источник фото: kuban.photography

Читайте также

В Красноярске ученик устроил стрельбу у входа в школу

Трагедия в Керчи: как избежать подобного в будущем

Уроки Керчи: не поменяем систему — дети продолжат мстить

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Кубань Ахтанизовская стрельба в школе Темрюкский район
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
"Решить проблемы пожилых сложно, но можно - главное начать"
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Недвижимость
Как сдать квартиру в аренду с наибольшей выгодой
Новости Все >
Красноярский болельщик выхватил клюшку у канадского хоккеиста и унес с собой
Ракицкий после перехода в "Зенит" лишился места в сборной Украины
Владельцев таунхаусов освободят от уплаты за капремонт
СМИ Чехии: посольство РФ сдает в аренду сотни квартир, которые были выделены дипломатам
Лукашенко выступил за налаживание отношений со странами НАТО
Женатые москвичи до 45 лет стали главными покупателями апартаментов в Москва-Сити
На унижающего учеников директора школы в колымском селе завели уголовное дело
Ученики кубанской школы пострадали от стрельбы из пневматики
Deutsche Well: подавляющее большинство немцев считают отношения Германии и США плохими
Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях
Читательский топ
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Транзит газа через Украину сохранится еще два года - мнение
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Военные новости
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Военные новости
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Газ
Транзит газа через Украину сохранится еще два года - мнение
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Глава МВД Украины рассказал о сотрудничестве СБУ с украинскими националистами
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Военные новости
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Любовь Степушова София захотела прагматичных отношений с Москвой Любовь Степушова Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4 Владимир Губарев
Комментарии
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Покупательницу тюменской "Пятерочки" в коробке с сахаром ждал сюрприз
Кто вдохновлял камикадзе на смерть?
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях
Британские врачи вылечили пациента от СПИДа. Это второй случай в истории
WWF обвинен в финансировании пыток и убийств браконьеров
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
"Ведомости": ВЦИОМ скрыл итоги соцопроса про Навального
На Кавказе пьют вина все меньше, в Питере - все больше
Deutsche Well: подавляющее большинство немцев считают отношения Германии и США плохими
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Еще один эстонский лыжник признался в применении допинга
Украина рассказала об "оружии возмездия" против России
На форуме "Сообщество" рассказали о "тайных" гражданских активистах Крыма
Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4
ФНС нашла счета и активы россиян в 58 странах и офшорах
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
История и современность Все >
Джеймс Кук – исследователь, который открыл Австралию
Джеймс Кук – исследователь, который открыл Австралию
Первая война в истории: как это было?
Первая война в истории: как это было?
Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях
Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Медведев: люксембургским огородам российские ракеты не грозят
Медведев: люксембургским огородам российские ракеты не грозят
Кто вдохновлял камикадзе на смерть?
Кто вдохновлял камикадзе на смерть?
Украина рассказала об "оружии возмездия" против России
Украина рассказала об "оружии возмездия" против России
Через три года после Крымской войны: как Россия и Франция заключили тайный союз
Через три года после Крымской войны: как Россия и Франция заключили тайный союз
Битва на Сити: был ли шанс остановить монгольское нашествие?
Битва на Сити: был ли шанс остановить монгольское нашествие?
Армия США отрабатывает бои в "российских" условиях
Армия США отрабатывает бои в "российских" условиях
Год отравлению в Солсбери: Скрипали убиты?
Год отравлению в Солсбери: Скрипали убиты?
Женское Все >
Кустарник, который цветет "снежками"
Кустарник, который цветет "снежками"
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Исследователи раскрыли данные о врачебных ошибках в России
Исследователи раскрыли данные о врачебных ошибках в России
Врач-онколог: женщины в России заболевают раком из-за кризиса
Врач-онколог: женщины в России заболевают раком из-за кризиса
Меган Маркл родит раньше срока
Меган Маркл родит раньше срока
Как правильно подобрать одежду для нестандартной фигуры
Как правильно подобрать одежду для нестандартной фигуры
Лишний вес спасет от инсульта
Лишний вес спасет от инсульта
Ксюша Собчак позвала к себе феминисток
Ксюша Собчак позвала к себе феминисток
Китайцы гоняются за кружкой из Starbucks
Китайцы гоняются за кружкой из Starbucks
Ученые предупредили об опасности гематогена
Ученые предупредили об опасности гематогена
Злые люди считают себя умнее других
Злые люди считают себя умнее других
Мужское Все >
О повадках линя
О повадках линя
Израильтяне планируют открыть библиотеку на Луне
Израильтяне планируют открыть библиотеку на Луне
Пять красивых вьющихся цветов для украшения балкона
Пять красивых вьющихся цветов для украшения балкона
Необычный тренд в дизайне интерьера: Япония и Скандинавия
Необычный тренд в дизайне интерьера: Япония и Скандинавия
Практики ресурсосбережения у вас дома: учимся экономить
Практики ресурсосбережения у вас дома: учимся экономить
Стильные и прочные товары для наружной отделки дома
Стильные и прочные товары для наружной отделки дома
Секреты создания интерьера от М. Л. Булларда
Секреты создания интерьера от М. Л. Булларда
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Ватикан откроет засекреченные архивы по Холокосту
Ватикан откроет засекреченные архивы по Холокосту
Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами
Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Косатка показала биологу, что у нее во рту
Косатка показала биологу, что у нее во рту
Опыты с огнем: горячая радуга
Опыты с огнем: горячая радуга
Лишний вес помогает бороться с последствиями болезни
Лишний вес помогает бороться с последствиями болезни
Мужчина 24 часа не мог унять эрекцию из-за средства для загара
Мужчина 24 часа не мог унять эрекцию из-за средства для загара
Порча на свадьбе - самая коварная и злая
Порча на свадьбе - самая коварная и злая
В Твери празднуют Масленичную неделю
В Твери празднуют Масленичную неделю
Эд Ширан тайно обвенчался со своей давней подругой
Эд Ширан тайно обвенчался со своей давней подругой
Американские ученые предрекают землянам "смерть в кипятке"
Американские ученые предрекают землянам "смерть в кипятке"
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине

Дмитрий Медведев обозначил возможность непризнания Россией легитимности выборов на Украине. Чем это грозит обеим странам?

Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ