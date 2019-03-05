Ученики кубанской школы пострадали от стрельбы из пневматики

В Темрюкском районе Краснодарского края несколько школьников пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия. Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в школе № 10 станицы Ахтанизовская. Пневматический пистолет принес в образовательное учреждение 14-летний ученик.

Издание "Темрюк.Инфо" приводит свидетельства жителей станицы.

"В школу пришел восьмиклассник и начал стрелять в детей из пневматического пистолета. Дети все в шоке, и мы вместе с ними. Полиция приехала, сказала, что никто не умер, ничего страшного. А дети из-за этого урода боятся ходить в школу", — поделилась местная жительница.

Другая женщина, чьи дети учатся в этой школе, называет виновника происшествия хулиганом, на которого постоянно жалуются остальные ученики, о чем известно полиции. Родительница рассказала об угрозе со стороны подростка "всех порезать" и о боязни других родителей отпускать своих детей в школу.

Глава Темрюкского района Бабенков заверил РИА "Новости", что дети получили легкие травмы и госпитализация никому не потребовалась.

"Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене… Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрелил в ногу другому. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы", — приводит агентство слова Бабенкова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 1 марта неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде.

Источник фото: kuban.photography

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