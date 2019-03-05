Ученики кубанской школы пострадали от стрельбы из пневматики.

В Темрюкском районе Краснодарского края несколько школьников пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия. Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в школе № 10 станицы Ахтанизовская. Пневматический пистолет принес в образовательное учреждение 14-летний ученик.
Издание "Темрюк.Инфо" приводит свидетельства жителей станицы.
"В школу пришел восьмиклассник и начал стрелять в детей из пневматического пистолета. Дети все в шоке, и мы вместе с ними. Полиция приехала, сказала, что никто не умер, ничего страшного. А дети из-за этого урода боятся ходить в школу", — поделилась местная жительница.
Другая женщина, чьи дети учатся в этой школе, называет виновника происшествия хулиганом, на которого постоянно жалуются остальные ученики, о чем известно полиции. Родительница рассказала об угрозе со стороны подростка "всех порезать" и о боязни других родителей отпускать своих детей в школу.
Глава Темрюкского района Бабенков заверил РИА "Новости", что дети получили легкие травмы и госпитализация никому не потребовалась.
"Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене… Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрелил в ногу другому. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы", — приводит агентство слова Бабенкова.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 1 марта неизвестные устроили стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде.
Источник фото: kuban.photography
Читайте также
В Красноярске ученик устроил стрельбу у входа в школу
Трагедия в Керчи: как избежать подобного в будущем
Уроки Керчи: не поменяем систему — дети продолжат мстить
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
Дмитрий Медведев обозначил возможность непризнания Россией легитимности выборов на Украине. Чем это грозит обеим странам?