Легендарный солист The Prodigy умер естественной смертью

Издание Daily Epxress сообщило, что в возрасте 49 лет скончался Кит Флинт — легендарный гитарист The Prodigy. Полиция обнаружила тело Флинта утром 4 марта в его доме в Эссексе.

По предварительным данным, вокалист британской группы Prodigy Кит Флинт умер естественной смертью, полиция не обнаружила никаких следов насилия, либо запрещенных препаратов, — отмечают британские СМИ. Причина смерти Флинта устанавливается.

Кит Флинт стоял у истоков создания легендарной музыкальной группы The Prodigy. С 1990 по 1996 Флинт выступал в группе в качестве танцора, однако затем переквалифицировался в вокалиста.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о болезни Кита Флинта, из-за которой группе The Prodigy пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге, так как врачи категорически запретили Флинту летать на самолете.

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