Москвичка лишилась квартиры из-за микрозайма

Журналисты телеканала "360" узнали о незаконном выселении женщины-инвалида с детьми из московской квартиры. Оказалось, что жительница Москвы Ирина попала в долговое рабство из-за кредита в МФО.

Ирина взяла кредит в микрофинансовой организации, но не смогла вернуть занятые средства. Тогда она взяла новый кредит под залог квартиры, чтобы погасить первую ссуду. Спустя несколько просрочек квартиру выставили на торги и продали. В нее заселились покупатели и начали всеми силами выживать Ирину и ее детей из квартиры.

Сейчас Ирина вместе с детьми проживает в одной комнате, в остальные комнаты вход запретили новые хозяева, они уже поменяли все замки и подали иск в суд на принудительное выселение. Бывший муж Ирины рассказал журналистам, что она страдает от ревматоидного артрита и имеет группу инвалидности. Один из детей Ирины также имеет порок сердца.

Ситуацию прокомментировал и адвокат Ирины. По его словам, микрофинансовая организация нарушила закон, так как не могла выдать кредит по залог имущества из-за бывшего мужа Ирины, которому принадлежит доля в квартире. Противозаконным была и продажа квартиры на торгах. Юрист отмечает, что будет бороться за законное решение сложившейся ситуации.

В правоохранительных органах сообщают, что осведомлены с инцидентом, однако не могут вмешаться, так как у новых хозяев квартиры имеется право собственности на недвижимость.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором рассказывала за что могут отобрать квартиру, купленную на вторичном рынке жилья.

Фото: 360tv.ru

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