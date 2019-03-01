Неизвестные открыли стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим возле одной из школ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Рен.Тв". Часть людей укрылась в самой школе. В результате инцидента один из прохожих получил легкое ранение в плечо, от госпитализации он отказался.
По данным телеканала, стрельбу по людям вели из пневматического ружья из джипа Jeep Grand Cherokee Limit. Личность владельца транспортного средства установлена и правоохранительные органы проверяют его причастность к случившемуся.
В настоящее время в городе объявлен план "Перехват". Полиция разыскивает стрелявших и машину, на которой они скрылись.
По информации публичной страницы во "ВКонтакте" "Типичный Нижний Новгород", стрельбу устроили местные подростки.
"Две компании молодежи что-то не поделили между собой. В итоге конфликт перерос в стрельбу. После этого они скрылись с места на двух машинах и поехали в сторону улицы Тонкинской. Гонка с преследованием была недолгой. Одну из машин бросили", - говорится в записи группы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в городе Сим, расположенном в Челябинской области у границы с Башкирией, гражданин устроил стрельбу из пулемета прямо с балкона. Мужчина выпустил в окно три пулеметные очереди, а во время задержания кричал: "Я вернулся из Сирии".
Фото: публичная страница "Типичный Нижний Новгород"
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