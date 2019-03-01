В Анголе на похоронах ребенка молния ранила 146 человек

По меньшей мере 146 человек получили ранения в среду после удара молнии во время участия в похоронах ребенка на муниципальном кладбище Луене в ангольской провинции Мошику.
Об этом сообщает Sicnоticias со ссылкой на агентство Lusa. Удар молнии вызвал панику на кладбище, где в это время проходили похороны ребенка.
Выступая перед журналистами, клинический директор больницы общего профиля в Мошику Джорджина Мушунга сказала, что смертельных случаев зарегистрировано не было. Из 127 пациентов, поступивших в больницу, 94 были выписаны, а 33 других по-прежнему находятся под медицинским наблюдением в отделении интенсивной терапии. Остальные пострадавшие поступили на лечение в другие больницы.
Командир Службы гражданской защиты и пожарной охраны (SPCB) в Мошику, Консейсау Диаш, заявил, что инцидента можно было бы избежать, если бы кладбище имело громоотводы (молниееотводы).
Известно, что во время грозы у поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряженность поля особенно велика возле острых проводников, и поэтому на конце молниеотвода зажигается коронный разряд. Воздух вблизи громоотвода в результате коронного разряда сильно ионизируется. Вследствие этого напряженность электрического поля вблизи острия уменьшается, индуцированные заряды не могут накапливаться и вероятность возникновения молнии снижается.
В тех же случаях, когда молния все же возникает (такие случаи очень редки), она ударяет в молниеотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя разрушений.
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