Капитан протаранившего мост судна был русским и пьяным

В четверг 28 февраля в южнокорейском порту корабль врезался в мост. Местные власти начали расследование инцидента и установили, что капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя, при разрешенной норме в 0,3 промилле. Морская полиция подчеркивает, что капитан корабля мог не управлять судном в момент столкновения, а передать управление кому-то из своей команды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об одном из самых опасных морских столкновений в истории современного мореплавания. В США во время плановых учений столкнулись атомный ракетный крейсер "San Jacinto" и атомная подводная лодка "Montpelier". По счастливой случайности, никто не пострадал. При этом подводная лодка и крейсер остались на плаву и продолжили самостоятельное следование намеченными курсами.

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