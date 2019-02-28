Капитан протаранившего мост судна был русским и пьяным

В четверг 28 февраля в южнокорейском порту корабль врезался в мост. Местные власти начали расследование инцидента и установили, что капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения.
В его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя, при разрешенной норме в 0,3 промилле. Морская полиция подчеркивает, что капитан корабля мог не управлять судном в момент столкновения, а передать управление кому-то из своей команды.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об одном из самых опасных морских столкновений в истории современного мореплавания. В США во время плановых учений столкнулись атомный ракетный крейсер "San Jacinto" и атомная подводная лодка "Montpelier". По счастливой случайности, никто не пострадал. При этом подводная лодка и крейсер остались на плаву и продолжили самостоятельное следование намеченными курсами.
Читайте также:
Подлодкам становится тесно в океане
Подлодки США: топят, тонут и садятся на мель
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.
Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.
Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.
Три депутата от Блока Петра Порошенко (БПП) написали заявления о выходе из партии. По мнению эксперта Олега Соскина, предатели "побежали с тонущего корабля".