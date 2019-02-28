Частный самолет упал на дом в Подмосковье

Легкомоторный самолет С72 "Чайка" упал на жилой дом в подмосковной Коломне. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет телеканал "360", самолет упал через 40 минут после вылета с аэродрома Северка. За штурвалом был 52-летний пилот. При падении самолет задел дачный дом и рухнул на участке.

"Произошло падение легкомоторного самолета в районе СНТ "Отдых" на улице Подлипки. Данные по пострадавшим уточняются", - сказал в интервью телеканалу представитель МЧС.

В дачном доме на момент падения самолета никого не было, уточняет телеканал "Москва24". В настоящее время на месте крушения работают сотрудники МЧС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в минувшем году в Подмосковье разбился самолет Ан-148. Он взлетел в Домодедово, но пропал с радаров через две минуты. На борту Ан-148 находились 65 человек и экипаж самолета из шести человек. Погибли все пассажиры, в том числе и несколько детей, а также весь экипаж. Причиной трагедии эксперты назвали ошибку экипажа в сложных метеоусловиях, техническую неисправность Ан-148, а также обледенение.

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