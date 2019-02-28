Застрявших в Индии россиян выручают дипломаты

В посольстве России в Индии рассказали, что оказывают срочную помощь 40 гражданам РФ, которые столкнулись с проблемами при возвращении в Россию. Россияне не могут покинуть Нью-Дели из-за обострения отношений между Пакистаном и Индией.
Заведующий консульским отделом российской дипломатической миссии в Индии Андрей Федоров пояснил, что причиной отмены многих воздушных рейсов стало ограничение полетов над территорией Пакистана. По словам Федорова, индийские авиакомпании не предоставляют пассажирам альтернативного решения проблем с перелетом, а ссылаются на форс-мажорные обстоятельства.
Также Федоров отметил, что количество россиян, обратившихся в посольство может увеличиться. Многие из обратившихся в посольство россиян уже получили новые билеты на 4-5 марта. Андрей Федоров подчеркнул, что российские дипломаты продолжают следить за развитием ситуации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ПВО Пакистана сбили два индийских военных самолета в небе над Кашмиром. Пакистанские власти утверждают, что индийские самолеты нарушили государственное воздушное пространство.
Также "Правда.Ру" приводила мнение эксперта Натальи Замараевой, которая поясняла причины, вынудившие Индию провести бомбардировку "военной базы террористов" в Пакистане.
Позже "Правде.Ру" стало известно, что боестолкновения между Индией и Пакистаном продолжились. Утром 28 февраля возобновилась артиллерийская перестрелка.
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