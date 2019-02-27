Глава минстроя Крыма подрался в Ростовской области с сотрудником ДПС

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 25 февраля в Ростовской области произошел конфликт между сотрудником ДПС и министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым.

По словам источника в МВД, Михаила Храмова остановили в Ростовской области когда он ехал на новой машине в Крым. Сотрудник ДПС попросил министра сдать тест на алкоголь, но Храмов решительно отказался. После этого между сторонами возник конфликт.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что после задержания Михаил Храмов попытался пройти в служебное помещение, но был остановлен сотрудником ДПС. Тогда министр нанес полицейскому несколько ударов. Сейчас по данному факту проводится расследование.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о драке в одной из московских школ, в которой подрались дети высокопоставленных чиновников, бизнесменов и силовиков.

Фото: кадр из видео

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