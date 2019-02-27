В центре Курска два БТР и четыре автомобиля попали в ДТП

Любопытный инцидент произошел в самом центре Курска. Там в крупное дорожно-транспортное происшествие попали два бронетранспортера и сразу четыре легковых автомобиля.
Об этом федеральным средствам массовой информации стало известно от анонимного источника в экстренных службах Курска.
Как рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным, столь необычное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, на площади Добролюбова. Отмечается, что колонна военной техники двигалась по улицам Курска в связи с дислокацией из одной воинской части города в другую.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия представитель курских экстренных служб не сообщил. Известно лишь, что в ДТП, которое местные жители уже охарактеризовали как "аварию года", никто не пострадал.
В местных средствах массовой информации и группах в социальных сетях инцидент, что неудивительно, вызвал широкой отклик у курян. "Народ и армия едины. В буквальном смысле", — впечатленные увиденным, оставляют свои остроумные комментарии жители города.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что солдаты Североатлантического альянса, прибывшие на учения в Норвегию, не смогли принять участие в масштабных военных маневрах. Все из-за того, пишут норвежские средства массовой информации, что автомобили, на которых передвигались бойцы НАТО, слетели в кювет.
Фото: МВД. рф.
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