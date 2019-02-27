Буэнос-Айрес: обещавшую разоблачить педофилов-политиков модель нашли мертвой

Аргентинская модель и телеведущая Наташа Хаитт была найдена мертвой 24 февраля в загородном клубе Xanadu в аргентинской столице. Полиция полагает, что модель скончалась от передозировки наркотическими средствами и проводят расследование случившегося.

Наташа Хаитт стала популярной после участия в телепередачах на канале Playboy TV. Затем Хаитт работала ведущей на телевидении и радио, а также снималась в фильмах. Недавно Наташа Хаитт обратилась в суд и обвинила одного из своих друзей в изнасиловании.

Аргентинские правоохранители рассказали о результатах вскрытия. По их словам, смерть Наташи Хаитт наступила в результате дыхательной недостаточности, которая была спровоцирована отказом некоторых органов и отеком легких. Пять свидетелей включая владельца загородного клуба подтвердили, что Хаитт принимала алкоголь кокаин.

Одно из местных изданий опросило родственников Наташи Хаитт, которые не верят в версию о передозировке. По их словам, модель перестала употреблять алкоголь и наркотики после изнасилования в 2018 году. Также она очень редко посещала многолюдные вечеринки из-за страха вновь быть изнасилованной.

Примечательно то, что Наташа Хаитт предрекала свою смерть в Twitter. Там она опубликовала твит о том, что собирается разоблачить влиятельных людей в педофилии, поэтому предупредила читателей о своей возможной смерти.

"Хочу обратить внимание: я не буду себя убивать, не буду принимать смертельную дозу наркотиков, или тонуть в ванной. Стрелять в себя я тоже не собираюсь. Но если это все же произойдет — это не мое решение. Запомните эти слова", — написала Наташа Хаитт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о модели Playboy Анне Николь Смит, которая также умерла от передозировки наркотиков.

Читайте также:

Модель "Плэйбоя" умерла от передозировки (фото)