Жительницу татарстанской деревни отвезли до "скорой" в ковше трактора

В Министерстве здравоохранения Татарстана рассказали о фельдшере, который использовал трактор для оказания неотложной медицинской помощи.
У жительницы деревни Биябаш произошел гипертонический криз. Прибывшая на место машина скорой помощи не смогла подъехать к дому женщины из-за заметенной дороги. Тогда фельдшер решил привлечь к спасению женщины трактор, который расчищал дорогу неподалеку. Женщину благополучно доставили до машины "скорой" в ковше трактора, после чего ей была оказана медицинская помощь.
Фельдшер доставил пациентку в больницу, где ее состояние было стабилизировано.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как женщина ждала машину скорой помощи в течение суток. У жительницы Твери было диагностировано воспаление аппендицита, врачи вызвали фельдшеров, однако никто не приехал. Тогда врачи позвонили еще несколько раз в службу неотложной медицинской помощи, но там их обращения проигнорировали. Пациентке пришлось добираться до больницы на общественном транспорте.
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