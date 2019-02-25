Воспитательница детсада в Москве отомстила директору за штраф в 5000 рублей

Директор детского сада в Москве снизила заработную плату одной из своих подчиненных. Воспитательница, недовольная этим, послала разобраться в ситуации своего родного брата.

Примечательно, что зарплату москвичке снизили не просто так — совсем недавно директор детского сада перевела ее на работу в другую группу. Дело в том, что воспитательница серьезно отругала одну из своих воспитанниц и оставила в коридоре. Когда за девочкой пришла мама, та все еще находилась там и до сих пор плакала.

Родительница пожаловалась на воспитательницу руководству дошкольного образовательного учреждения. Нерадивую воспитательницу не только перевели в другую группу, но и снизили заработную плату — на целых пять тысяч рублей.

"Выбивать" заработную плату женщине, вооружившись металлической арматурой, отправился ее родной брат. Прямо в здании детского сада он напал на директора, нанеся ей несколько серьезных ранений. Любопытно, что в кабинете директора в этот момент находилась и главная героиня истории, пришедшая "на разборки" вместе с братом.

Помимо вышеперечисленных лиц, в кабинете присутствовали еще несколько воспитательниц детского сада. Совместными усилиями им удалось отбиться от мужчины.

Пострадавшую госпитализировали в одну из местных больниц с рваной раной головы. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали преступника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одном из детских садов Красноярского края воспитательницы в буквальном смысле пытали своих воспитанников. Обыкновенными канцелярскими кнопками женщины резали, царапали и ранили несчастных детей.

Фото: facebook. com.

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