Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики

На официальном сайте корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в списке запусков не оказалось легендарного полета Юрия Гагарина от 12 апреля 1961 года.

Так, сообщает ряд средств массовой информации и неравнодушные пользователи социальных сетей, на официальном сайте "Роскомоса" значатся все даты запусков космических аппаратов с 1960 года по 2019 год. Но полета Юрия Гагарина в этом списке не оказалось.

"Для Роскосмоса и лично для Дмитрия Рогозина напоминаю, был такой Юрий Гагарин, он в космос слетал на космическом корабле "Восток-1" 12 апреля 1961 года",- пишет журналист Сергей Колясников.

В пресс-службе "Роскосмоса" уже, что примечательно, прокомментировали эту информацию. Специалисты сообщили, что сайт дополняется и в скором времени данные будут загружены в таблицу запусков космических аппаратов в полном объеме. Отметим, что данный сайт был запущен еще в ноябре минувшего года.

История эта, отметим, напоминает о недавнем инциденте, связанном с филиалом политического движения "Молодая Гвардия" в Нижнем Тагиле. Так, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, нерадивые авторы блога "Молодой гвардии" в популярной социальной сети назвали их "оккупантами". Активисты, что примечательно, написали следующее: "Среди героев дня оказались труженики тыла, фронтовики и оккупанты".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители "Роскомоса" обвинили в своих ошибках, неудачах и просчетах известного американского предпринимателя Илона Маска.

Фото: Pravda.Ru.

Читайте также:

Россия потратила 10 миллиардов долларов на "бесполезную" МКС?