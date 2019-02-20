Звезда "Кадетов" и "Дальнобойщиков" избит за замечание в подъезде

Актер Виталий Абдулов, известный ролями в таких телесериалах, как "Дальнобойщики", "Солдаты" и "Кадетство", доставлен в больницу с ушибами мягких тканей головы. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонок в полицию из клиники о поступлении Абдулова поступил 20 февраля в половине третьего ночи. По версии телеканала, артиста избили в собственном подъезде, в жилом доме на севере Москвы, когда он попытался выгнать оттуда проституток. Анализ крови пострадавшего выявил наличие в ней алкоголя.

Журналистам "Комсомольской правды" удалось связаться с Абдуловым. Он отправил им сообщение, в котором заявил, что находится в полном порядке и не стал подтверждать либо опровергать информацию об инциденте.

"Были ли драка? В последний раз меня избивали в школе", — написал актер, завершивший послание смайликом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о жестоком избиении в Москве звезды фильма "Такси" французского киноактера Сами Насери, которому пришлось делать операцию в институте глазных болезней имени Гельмгольца.

Источник фото: Wikimedia. org

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