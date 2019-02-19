Москвич обнаружил две гранаты в газовой плите своей кухни

Две гранаты Ф-1 нашел житель Москвы в своей кухне во время уборки квартиры. Об этом 19 февраля сообщил телеканал РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в столичной полиции.

Боеприпасы были спрятаны в газовой плите. Чтобы избавиться от находки мужчине пришлось вызывать полицию и саперов. К счастью, "лимонки" оказались учебными и опасности не представляли.

Выяснить, откуда взялось в квартире оружие, правоохранительным органам еще только предстоит. В настоящее время они проводят проверку по данному факту.

Забытое владельцами боевое снаряжение находят в старых постройках страны не так уж и редко. В июле 2008 года "Правда.Ру" сообщала, что кемеровчанин обнаружил гранату в доставшемся ему по наследству гараже, а ранее в Можайском районе Подмосковья пенсионер случайно наткнулся у себя на сеновале на целый арсенал из гранат, взрывпакетов, патронов и тротиловых шашек.

Иногда опасные находки оказываются "эхом" Великой отечественной войны, как, например, авиаснаряды, заставившие на время приостановить стройку больницы на юге Москвы.

Источник фото: wikimedia.org

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