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Источник Правда.Ру

Таксист выстрелил в москвича из "травмата" при посадке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

17 февраля в центре Москвы таксист выстрелил в живот одному из пассажиров при посадке. Таксист утверждает, что пассажиры были пьяны и напрашивались на конфликт. В итоге таксист достал травматический пистолет и произвел выстрел в одного из пассажиров, а затем скрылся.

В пресс-службе московского управления МВД рассказали, что обнаружили стрелявшего таксиста, нашли в его автомобиле две гильзы и изъяли травматический пистолет. Также полицейские сообщили, что пострадавший был направлен в больницу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как во время задержания нарушителя в Екатеринбурге инспектор ГИБДД выстрелил ему в живот. Это произошло из-за того, что нарушитель оказал сопротивление при аресте.

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Темы такси оружие Россия Москва криминал происшествие
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