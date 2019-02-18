Ураганный ветер привел к режиму ЧС в Ставрополе

Городские власти Ставрополя постановили ввести в городе режим ЧС из-за ураганного ветра. Стихия уже повалила не один десяток деревьев, повредила линии электропередач, нанесла урон кровле одной из школ и колледжа.
"В нашем городе свирепствует стихия огромных масштабов. Результаты непогоды видны невооруженным глазом - множество поваленных деревьев, рекламных щитов, разрушенных кровлей. Городским службам удается поддерживать стабильное водоснабжение и газоснабжение. Перебоев с подачей электричества не наблюдается. В городе введен режим ЧС", - говорится в публикации губернатора Владимира Владимирова в социальной сети Instagram.
На данный момент зарегистрирован один пострадавший от непогоды. Упавшее дерево зацепило проходящую мимо жительницу Ставрополя. У женщины диагностированы ушибы. При этом, уроки в школах проходят в обычном режиме. Учебный процесс был остановлен только в школе №11, где ветер повредил кровлю.
Ставропольский гидрометцентр предупреждает горожан о порывистом ветре, который может достигать скорости 30 м/с.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об урагане в украинском Львове, который перевернул маршрутку с пассажирами.
Фото: Instagram
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