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Источник Правда.Ру

В Петербургском университете произошло обрушение перекрытий

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

В субботу 16 февраля пресс-служба МЧС России сообщила об обрушении перекрытий с пятого по второй этаж в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

В Петербургском университете произошло обрушение перекрытий. 399049.jpeg

Представитель МЧС сообщил, что обрушение произошло в корпусе Санкт-Петербургского НИУ ИТМО по улице Ломоносова. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. Спасатели успели эвакуировать 60 человек. В МЧС предполагают, что причиной обрушения перекрытий стали многочисленные нарушения при проведении ремонтных работ.

Представители университета сообщили, что обрушение перекрытий произошло в разноуровневой части здания, где двухэтажное здание соединяется с пятиэтажным. Во время обрушения проходил факультатив.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обрушении жилого подъезда в Магнитогорске, которое произошло из-за взрыва бытового газа. Спасатели извлекли из-под завалов 59 тел.

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Темы МЧС Россия обрушение пострадавшие Санкт-Петербург
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