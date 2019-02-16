В Петербургском университете произошло обрушение перекрытий

В субботу 16 февраля пресс-служба МЧС России сообщила об обрушении перекрытий с пятого по второй этаж в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

Представитель МЧС сообщил, что обрушение произошло в корпусе Санкт-Петербургского НИУ ИТМО по улице Ломоносова. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров. Спасатели успели эвакуировать 60 человек. В МЧС предполагают, что причиной обрушения перекрытий стали многочисленные нарушения при проведении ремонтных работ.

Представители университета сообщили, что обрушение перекрытий произошло в разноуровневой части здания, где двухэтажное здание соединяется с пятиэтажным. Во время обрушения проходил факультатив.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обрушении жилого подъезда в Магнитогорске, которое произошло из-за взрыва бытового газа. Спасатели извлекли из-под завалов 59 тел.

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