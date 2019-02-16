Житель штата Иллинойс убил пять коллег после увольнения

В городе Аврора штата Иллинойс уволенный сотрудник компании Henry Pratt открыл огонь из пистолета по своим коллегам. Инцидент произошел после совещания, на котором стрелку сообщили об увольнении.

В результате происшествия погибли пять сотрудников компании и были ранены четыре полицейских. Состояние полицейских оценивается как стабильное, на данный момент они госпитализированы.

После инцидента в Twitter-аккаунте президента США Дональда Трампа появилась запись, в которой он выражает слова поддержки родственникам пострадавших и погибших. Также президент поблагодарил полицейских за хорошую работу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о вынесении обвинительного приговора "Ивантеевскому стрелку". Подмосковного школьника, который открыл стрельбу из пневматического ружья по учительнице и одноклассникам, осудили на 7 лет колонии.

Также "Правда.Ру" сообщала о самой массовой стрельбе по населению, которая произошла осенью 2017 года в Лас-Вегасе. Стрелок открыл огонь из снайперской винтовки, находясь на 32 этаже гостиницы. Он убил 20 человек, еще более 100 человек получили ранения.

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