Загадочным Мартином оказался сотрудник спецслужб Франции, создатель частной военной компании и экс-советник бывшего президента ЦАР.
Кристофа Рэнето Интерпол подозревает в террористической деятельности, в начале февраля его задержали на Мадагаскаре, а затем депортировали во Францию.
О том, как Мартина спасали от рук Интерпола и высылки в ЦАР, рассказало Федеральное агентство новостей.
На Мадагаскаре Рэнето бывал неоднократно. Например, он посещал остров во время президентских выборов, которые не обошлись без вмешательства извне.
С Мадагаскара Рэнето уехал в декабре прошлого года, а в начале февраля вновь вернулся в страну и был задержан пограничниками. Власти ЦАР ранее обратились в Интерпол с требованием арестовать гражданина Франции.
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