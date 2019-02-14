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Источник Правда.Ру

Мартина из ЦАР депортировали во Францию

Происшествия » Теракты

Загадочным Мартином оказался сотрудник спецслужб Франции, создатель частной военной компании и экс-советник бывшего президента ЦАР.

Кристофа Рэнето Интерпол подозревает в террористической деятельности, в начале февраля его задержали на Мадагаскаре, а затем депортировали во Францию.

О том, как Мартина спасали от рук Интерпола и высылки в ЦАР, рассказало Федеральное агентство новостей.

На Мадагаскаре Рэнето бывал неоднократно. Например, он посещал остров во время президентских выборов, которые не обошлись без вмешательства извне.

С Мадагаскара Рэнето уехал в декабре прошлого года, а в начале февраля вновь вернулся в страну и был задержан пограничниками. Власти ЦАР ранее обратились в Интерпол с требованием арестовать гражданина Франции.

 

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Темы ЦАР мартин Франция Интерпол Кристоф Ренето
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