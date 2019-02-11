Полнота спасла москвича при падении с 13 этажа

Отставной офицер задремал, опершись на подоконник в собственной квартире на 13 этаже, и выпал из окна. Врачи не обнаружили у пострадавшего ни одного перелома. Как сообщает "Московский комсомолец", мужчину спасла его тучность. Происшествие случилось 7 февраля.
В молодости мужчина занимался спортом, но затем у него начались болезни сердца, от которых он растолстел до 130 килограммов. Уснул на окне он как раз потому, что ночью плохо себя почувствовал и решил подышать свежим воздухом, чтобы снять приступ стенокардии.
Пострадавший потерял равновесие, вывалился в окно, ударился о кондиционер на стене здания, а завершил падение в сугробе, который также способствовал смягчению удара.
Скорая помощь доставила мужчину в реанимации, где тот пробыл сутки, после чего был переведен в отделение кардиологии.
Случаи, когда люди не просто выживают, но и обходятся без серьезных травм после падения с большой высоты, происходят и летом. Так, в июле 2016 года "Правда.Ру" писала о жителе Астрахани, который вывалился с 9 этажа, а затем самостоятельно вернулся в свою квартиру.
Источник фото: flikcr.com
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