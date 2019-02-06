У ветерана попытались отнять квартиру из-за долгов дочери

В Перми неизвестный ворвался в квартиру к 90-летнему участнику Великой Отечественной войны, представившись новым собственником жилья, перешедшего к нему за долги дочери старика. Об этом сообщает региональное издание "Ura.ru".
По словам ветерана, он попытался помешать мужчине войти в квартиру, но безрезультатно: "Я пытался ему помешать, но он не слышал меня, пытался пнуть ногами. После этого он зажал мою руку дверью". В результате на руке пенсионера осталась гематома, а также пропали скопленные 28-тысяч рублей.
Как выяснилось позднее, дочь ветерана обращалась в микрофинансовую организацию, сотрудники которой уговорили женщину оставить в залог по займу квартиру своего отца "для большей надежности". "Мне показалось это странным. Однако мне не дали спокойно все обдумать", - объяснила свой поступок женщина.
Портал EAN уточняет, что ветеран и его дочь пытаются вернуть квартиру, в которой живут, в судебном порядке, но свой первый суд они проиграли.
На данный момент полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, уточняет издание. Следствию еще предстоит установить все обстоятельства дела.
Ранее, "Правда.Ру" в разговоре с экспертом выяснила, почему россияне активно пользуются услугами МФО, несмотря на то, что потом вынуждены платить огромные проценты по займам, допустив просрочку. И напомнила об опасностях, подстерегающих людей, которые хотят получить быстрый денежный заем.
Источник фото: EAN.ru
Читайте также: Власти запретят продажу смартфонов и ноутбуков без российского софта?
Не допустить эпидемии кори: в Москве госпитализируют пациентов с сыпью
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.