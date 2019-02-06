У ветерана попытались отнять квартиру из-за долгов дочери

В Перми неизвестный ворвался в квартиру к 90-летнему участнику Великой Отечественной войны, представившись новым собственником жилья, перешедшего к нему за долги дочери старика. Об этом сообщает региональное издание "Ura.ru".

По словам ветерана, он попытался помешать мужчине войти в квартиру, но безрезультатно: "Я пытался ему помешать, но он не слышал меня, пытался пнуть ногами. После этого он зажал мою руку дверью". В результате на руке пенсионера осталась гематома, а также пропали скопленные 28-тысяч рублей.

Как выяснилось позднее, дочь ветерана обращалась в микрофинансовую организацию, сотрудники которой уговорили женщину оставить в залог по займу квартиру своего отца "для большей надежности". "Мне показалось это странным. Однако мне не дали спокойно все обдумать", - объяснила свой поступок женщина.

Портал EAN уточняет, что ветеран и его дочь пытаются вернуть квартиру, в которой живут, в судебном порядке, но свой первый суд они проиграли.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, уточняет издание. Следствию еще предстоит установить все обстоятельства дела.

Ранее, "Правда.Ру" в разговоре с экспертом выяснила, почему россияне активно пользуются услугами МФО, несмотря на то, что потом вынуждены платить огромные проценты по займам, допустив просрочку. И напомнила об опасностях, подстерегающих людей, которые хотят получить быстрый денежный заем.

Источник фото: EAN.ru

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