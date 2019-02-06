Провинциальный таксист выгнал из машины мать с малышом

Водитель городской службы такси в Астрахани выгнал из машины клиентку с маленьким ребенком, об этом пострадавшая рассказала в паблике во "ВКонтакте".

Женщина отметил, что заранее предупредила оператора о том, что с ней будет ребенок и попросила приготовить детское кресло. Но прибывший на заказ таксист оказался не подготовлен и, со слов клиентки, был совсем не рад пассажирке с ребенком: "Он стал резко отвечать, что его не предупреждали операторы. Я ответила, что здесь моей вины нет, ведь я предупредила их. На что он пошёл доставать кресло, которое было у него в багажнике".

Когда женщина захотела выяснить причину грубого поведения водителя, тот разозлился еще сильнее и выгнал ее с малышом из салона. "Потом сказал, что не повезёт вовсе. На мой ответ об обращении в службу по работе с клиентами, сказал, что он сам пожалуется на нас, мы «засрали» его салон", - говорится в записи.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как таксист-мигрант пытался изнасиловать москвичку прямо в машине и про инцидент, произошедший в Перми. Там водитель такси изнасиловал свою пассажирку, а в обмен на молчание решил оказать ей услугу - довез до места назначения бесплатно. Также "Правда.Ру" писала о одном из популярнейших сервисов такси в Петербурге, который оказался в центре громкого скандала: тогда от рук водителей пострадали несколько пассажиров.

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