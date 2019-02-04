Британцы нашли тело в обломках самолета, где летел футболист Сала

В обломках пропавшего самолета, на борту которого находился футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала, было обнаружено тело. Об этом сообщает аргентинское издание La Nueva со ссылкой на заявление Британского бюро расследований авиационных происшествий (AAIB).

"К сожалению, на кадрах видео среди обломков самолета наблюдается пассажир", - уточнил представитель бюро. На данный момент невозможно точно опознать погибшего. Однако британские власти подчеркнули, что тело футболиста должно располагаться с левой стороны самолета, где оно и было обнаружено. Для установления личности погибшего, представители Бюро планируют связаться с семьей пилота и футболиста.

Остатки самолета обнаружило частное поисковое судно, нанятое родственниками Эмилиано Салы. Официально поиски пропавшего воздушного судна были прекращены 24 января, в полиции заявили, что найти выживших уже невозможно.

Напомним, самолет с футболистом "Кардифф Сити" пропал во время перелета Ла-Манша 22 января. Помимо футболиста на борту самолета находился пилот. Перед полетом Эмилиано Сала отправил сообщение своему другу, где прощался с ним и писал, что если они больше не встретятся, то друг поймет, что случилось.

За несколько дней до этого Эмилиано Сала перешел из французского "Нанта" в английский клуб за 20 миллионов евро.

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