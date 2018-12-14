В Израиле объявили "исчерпанным" инцидент с российским Ил-20

В правительстве Израиля считают инцидент со сбитым на территории Сирийского государства российским самолетом Ил-20 исчерпанным.

Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала подробно о случившемся. Так, в ночь с 17 на 18 сентября самолет Ил-20, принадлежавший Российской Федерации, потерпел крушение. Произошло это ровно в тот момент, когда вооруженные силы Израиля совершали обстрел одного из сирийских городов. На борту Ил-20 находились 15 российских военнослужащих.

Спустя несколько месяцев после трагедии израильские власти же заявили, что инцидент "исчерпан". Они сослались на то, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин уже неоднократно обсуждал случившееся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Депутаты Израиля считают, что решение этого вопроса нужно оставить именно за ними.

Так, отметим, израильские депутаты ответили на вопрос местных журналистов о том, обсуждается ли на высшем уровне возможность компенсации со стороны Израиля Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что те же самые израильские журналисты забили тревогу. Они выразили мнение, что Российская Федерация может жестко наказать Израиль за случившееся. Израильские журналисты также выразили мнение, что власть, судя по всему, чувствует за собой вину из-за случившегося с российским Ил-20.

Фото: kremlin. ru

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