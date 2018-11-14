В Париже спасли львенка Путина из прокатной "Ламборджини"

Забавная и добрая история произошла в Париже. Французская полиция спасла маленького львенка из взятой напрокат Lamborghini.

Инцидент произошел буквально на днях, на одной из самых оживленных и знаменитых улиц Парижа — Елисейских полях. Находившегося за рулем дорого автомобиля мужчину французские стражи правопорядка задержали и поместили под стражу. Местная зоозащитная организация уже составила против него обвинительный иск и подала его в суд.

Львенка, кстати, назвали Путиным. Но потом отчего-то решили дать ему другую кличку и назвали Даду. Животное приютила та самая организация, что собирается судиться с мужчиной, заключенным французской полицией под стражу. Специалисты осмотрели львенка и сообщили общественности, что он крайне истощен и ослаблен. Также у несчастного зверя травмированы задние лапы и хвост. Но, уверяют специалисты, жизни его ничего не угрожает. Представители зоозащитной организации, приютившие Путина-Даду, сообщили, что ему одиноко у них не будет — составят компанию спасенному в центре Париже львенку два других, которых зоозащитники спасли несколькими месяцами ранее.

Не так давно "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный фонд дикой природы забил тревогу. По их информации, с 70-ых годов прошлого века число животных на планете Земля сократилось на целых 60 %.

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