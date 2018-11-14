Татарский единоросс подстрелил соседа за пыль у дома

Депутату от партии "Единая Россия" Динару Хадиуллину показалось, что автомобили под его окнами поднимают пыль. Недолго думая, чиновник взялся за пистолет.
Инцидент произошел в Татарстане, в поселке Малые Кабаны. Несколько недель назад местные жители собрались на встречу с одиозным народным избранником. Тот, оказывается, заблокировал часть общей дороги, заявив, что соседские автомобили якобы поднимают слишком много пыли. Удивительно, но вскоре раздалась стрельба. По соседям стреляли сам Динар Хадиуллин и его приятель. Сообщается, что одного из соседей Хадиуллина доставили в местную больницу с огнестрельным ранением.
В последнее время российские чиновники все чаще и чаще попадают на передовицы отечественных средств массовой информации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о депутате из Саратова, что заявила, будто прожить на 3500 рублей в месяц — легко и просто. "Макарошки", отметила она, никогда не дорожают. И добавила, что жила бы сама на эту сумму, но ей не позволяет ее статус.
Также наделала шуму в обществе и растиражированная история о главе Департамента молодежной политики Свердловской области. "Правда.Ру" писала о том, что, встретившись с этой самой уральской молодежью, чиновница заявила, будто государство им якобы ничего не должно. Оно, государство, продолжила депутат, никого не просило их рожать.
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