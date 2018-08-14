Названа неожиданная причина катастрофы с мостом в Генуе. ВИДЕО

В итальянской Генуе сегодня обрушился автомобильный мост. Ставшие свидетелями происшествия очевидцы видели, что в него попала молния. Об этом пишет РИА Новости.
По данным замглавы Минтранса Италии Эдоардо Рикси, случившееся унесло жизни не менее 22 человек. Еще восемь — ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.
Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли назвал произошедшее "чудовищной трагедией". По его мнению, причиной ЧП могут оказаться недочеты при техническом обслуживании моста.
Помощь врачей и психологов понадобилась не только раненым. К медикам обратились женщины и дети, которым не посчастливилось стать свидетелями обрушения моста.
Представитель кризисной группы, созданной при госпитале "Сан-Мартино", отметила, что оказание именно психологической помощи, в частности, родственникам пострадавших, является их главной задачей на ближайшее время. "Дальше работы будет еще больше", - добавила она.
На месте происшествия работают двести пожарных, а также команды кинологов (собаки помогают искать остающихся под завалами людей). Спасательную операцию осложняет непогода.
Мост Моранди располагался в Генуе над рекой Полцевера, на автомагистрали A10. Он соединял районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Его длина составляла 1182 метра. Построен он был в 1960-х годах, последняя реконструкция проводилась два года назад.
Пользователи итальянских социальных сетей рассказали, что ремонт моста проводился неоднократно.
Момент обрушения моста удалось запечатлеть очевидцу.
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По информации на 17:50, число жертв трагедии выросло до 30 человек. Десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС.
Источник фото: rainews. it
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