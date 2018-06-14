Поколение проклято? Провинциал измывался над братом ради денег

Рубли

В городе Инта республики Коми разгорелся скандал. Все из-за видеоблога, который ведут два брата. Суть видеоблога заключается в том, что один из них на камеру послушно выполняет различные приказы зрителей. Зрители, разумеется, за такое удовольствие платят. Вот только дело в том, что тот из братьев, кто выполняет зрительские поручения, является ментальным инвалидом и, вероятнее всего, не отдает отчет в своих действиях в полной мере.

В правоохранительные органы обратилась правозащитница Нелли Ефименко. По ее словам, к ней поступили жалобы сразу от нескольких горожан. Интинцы рассказали женщине, что местный житель на потеху публике в сети Интернет заставляет сниматься своего 53-летнего брата в видеороликах, которые унижают достоинство последнего.

В частности, на видеороликах мужчина ел сырые грибы, надевал шахтерскую каску и даже танцевал по желанию зрителей. Кстати, заказать танец у человека с психическими отклонениями стоит всего 40 рублей. Отметим, что деятельность подобного рода, по-видимому, приносит неплохой доход — недавно братья съездили на отдых в Таиланд.

Сотрудники полиции уже опросили братьев. Оба заявили, что участвует в видеоблоге по собственному желанию и что это — их основной источник заработка.

Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделилась и глава города Инта Лариса Титовец. По ее словам, никакой проблемы в происходящем нет.

Нелли Ефименко же придерживается другого мнения. Она сомневается в степени дееспособности мужчины инвалида. Ефименко заявила, что он, должно быть, и не вполне понимает, что над ним потешаются, а ролики с издевательствами находятся в открытом доступе и их могут увидеть абсолютно все, кто захочет. Нелли Ефименко собирается получить полную информацию о состоянии здоровья мужчины и, по возможности, найти ему другого опекуна.

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