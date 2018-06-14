Доигрался: пенсионер потерял квартиру в Москве из-за БДСМ-любви

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Недаром говорят — седина в бороду, бес в ребро. 60-летний москвич передал право собственности на свою квартиру женщине, предоставляющей БДСМ-услуги. Та же теперь грозится выселить дедушку из его же квартиры. В узких кругах женщина известна, как Добрая Фея.

Познакомились они пять лет назад, на БДСМ-вечеринке. Пенсионер пришел туда в качестве гостя, а для Доброй Феи же это было работой — на вечеринке она трудилась в поте лица.

Пенсионер заявил, что влюбился в Добрую Фею по уши. Она, впрочем, будто бы отвечала ему взаимностью — обещала даже выйти за него замуж. Мужчина переписал на нее свою квартиру, но женщина исчезла из его жизни тут же, завладев необходимыми документами.

Вскоре у пенсионера обнаружилось онкологическое заболевание. В больнице возлюбленная мужчину так ни разу и не навестила. Добрая Фея объявилась в его жизни лишь спустя пять лет и заявила, что он должен покинуть квартиру.

Юристы разводят руками — закон на ее стороне. Пенсионер сам переписал квартиру на женщину, а время обжаловать решение давным-давно миновало. В скором времени мужчина должен будет покинуть квартиру.

Юрист несчастного пенсионера Вячеслав Гудков придерживается мнения, что гражданское дело Добрая Фея почти наверняка выиграет. Но в запасе у них с потерпевшим имеется один козырь — они хотят попробовать доказать, что деньги за недвижимость, прописанные в договоре, пенсионер так и не получил.

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