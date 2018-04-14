В Альпах бросили искать одного из самых богатых людей Германии

В Альпах остановили поиски миллиардера. Один из самых богатых людей Германии глава холдинга Tengelmann Group Карл-Эриван Хауб пропал 7 апреля, сообщает Deutsche Welle.
Он потерялся во время подъема на пик Кляйн-Маттерхорн в Альпах. О прекращении поисков изданию рассказали члены семьи миллиардера.
Решено, что после семи дней работы спасателей в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова надежды на спасение нет.
Хауб отправился кататься на горных лыжах в районе Кляйн-Маттерхорн — горного пика в Альпах. Мобильный Хауба перестал посылать сигнал вечером того же дня. Семья миллиардера выразила готовность предоставить большую финансовую сумму на его поиски. Теперь вознаграждение отозвали.
Карл-Эриван Хауб собирался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль", организованных швейцарской армией.
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