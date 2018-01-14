Иранский танкер поджег Восточно-Китайское море

Огромное горящее пятно нефтепродуктов, которое образовалось на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета.

В частности, виден огромный столб дыма, поднимающегося на несколько километров от источника пожара - крупного пятна из нефтепродуктов на воде. Оно образовалось на месте крушения иранского нефтяного танкера SANCHI, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата и 6 января восточного побережья Китая столкнулся с сухогрузом.

После инцидента судно загорелось, спасателям удалось найти на борту корабля тела лишь трех из 32 членов экипажа. Сегодня танкер взорвался и затонул.