Снежками закидали полицейские автоугонщика

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска пытались предотвратить угон, забросав машину снежками. Соответствующее видео очевидец опубликовал в Сети.

Видно, как правоохранители во время погони применяют нестандартное оружие против нарушителя - с разных сторон дороги забрасывают лобовое стекло горстями снега.

Впрочем, хитрый приём не срабатывает, а водитель как ни в чём не бывало продолжает двигаться по трассе на большой скорости. За ним следуют несколько патрульных автомобилей с мигалками и сиреной.О том, удалось ли полиции поймать преступника, ничего не сообщается.