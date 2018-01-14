Сотрудники полиции Южно-Сахалинска пытались предотвратить угон, забросав машину снежками. Соответствующее видео очевидец опубликовал в Сети.
Видно, как правоохранители во время погони применяют нестандартное оружие против нарушителя - с разных сторон дороги забрасывают лобовое стекло горстями снега.
Впрочем, хитрый приём не срабатывает, а водитель как ни в чём не бывало продолжает двигаться по трассе на большой скорости. За ним следуют несколько патрульных автомобилей с мигалками и сиреной.О том, удалось ли полиции поймать преступника, ничего не сообщается.
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