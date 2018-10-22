Рыбаки защитили мальчика от акулы

В штате Калифорния в США рыбаки не побоялись вступить в схватку с акулой, которая напала на тринадцатилетнего подростка.

Мальчик из города Энсинитас в округе Сан-Диего ловил омаров недалеко от берега в Тихом океане. Нырнув в очередной раз за добычей, он неожиданно столкнулся с акулой.

По словам знатоков, у мальчика не было никаких шансов на спасение. Пляж Энсинитас в это время обычно безлюден. Однако на счастье подростка рядом оказались приезжие рыбаки, которые ловили рыбу из небольшой лодки. Услышав крики подростка, они бросились ему на помощь.

Акула успела серьезно покусать ребенка. Добравшись до берега, рыбаки перенесли его в машину и доставили в ближайшую больницу. Сейчас мальчик выздоравливает.

Напомним, что незадолго до этого там же в США рядом с островом Кейп-Код в Атлантическом океане акула убила 26-летнего мужчину, который занимался серфингом.