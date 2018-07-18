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Семья умершей "от отравления Новичком" британки судится с Россией

Происшествия

Родственники британки Даун Старжес, которая, предположительно, отравилась нервнопаралитическим веществом "Новичок", подали иск в Высокий суд Лондона.

Семья умершей "от отравления Новичком" британки судится с Россией

Об этом сообщает Daily Mirror.

Адвокаты начали разбирательство в суде в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Ответчиками по иску указаны Российская Федерация, Министерство обороны России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Других деталей дела издание не приводит. Отмечается, что заявление может быть рассмотрено только после окончания расследования причин смерти Старжес.

Напомним, случай отравления неизвестным ядом произошел 30 июня 2018 года. В состоянии комы были госпитализированы Чарльз Роули и Даун Старжес.

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру2

Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи

Погибшая от нервно-паралитического вещества женщина в Эймсбери сама нанесла яд на тело. Сообщается, что она приняла сосуд за флакон с духами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

О случившемся рассказал Мэттью Роули, брат отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.

"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом оба запястья… Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", — рассказал Мэттью.

По словам брата пострадавшего, Чарли заметил, что от флакона странно пахло аммиаком. Не совсем понятно, как флакон с веществом оказался у пары. Сначала Мэттью рассказал, что якобы пара нашла сосуд в парке за день до отравления. Сейчас он сообщает, что Чарли потерял память и не может назвать конкретное место.

Ранее "Правда.Ру" писала, в Скотланд-Ярде заявили, что пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Напомним, полиция начала расследование и оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые в последнее время могли посещать пострадавшие. В рамках первоначальной версии полиция придерживалась мнения, что пострадавшим стало плохо после приема героина или крэк-кокаина, сообщает Daily Express. Но сейчас в правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества.

Британские правоохранители сразу заявили об отсутствии связи между этим происшествием и "делом Скрипалей", однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.

Автор: Ольга Лебедева
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