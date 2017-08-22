Приговор фигурантам дела Серебренникова огласят 26 июня

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении денег, выделенных на проект "Платформа".

К настоящему времени суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура - об обвинительном приговоре.

Доказано, что часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.

Прокурор просит приговорить

Серебренникова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 800 тысяч рублей, а также на три года запретить ему занимать административно- хозяйственные должности в учреждениях культуры.

продюссера Алексея Малобродского - к 5 годам колонии,

Юрия Итина и Софью Апфельбаум - к 4 годам.

Напомним, что Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве на 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа».

Вот, что ранее рассказывала об этом громком деле «Правда.Ру»

По подозрению в мошенничестве сегодня был задержан режиссер Кирилл Серебренников. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей. В связи с этим следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).

Также сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Серебренников.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет об организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа.

Напомним, в мае в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

В начале августа бухгалтер "Гоголь-центра" Нина Масляева дала новые показания. По ее словам, "Итин (бывший гендиректор некоммерческой организации "Седьмая студия"), Серебренников и Малобродский (экс-директор "Гоголь-центра") разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа"… Серебренников и Малобродский проводили обналичивание денежных средств". При этом, бухгалтер добавила, что по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского "вносила ложные данные в финансовые отчетности".

В связи с этим, в обвинительном постановлении суда содержится следующая формулировка: "Режиссер Кирилл Серебренников вместе Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию "Седьмая студия" для реализации преступного умысла" на хищение бюджетных средств". Итин и Малобродский были привлечены к процессу в качестве обвиняемых.