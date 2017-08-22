Приговор фигурантам дела Серебренникова огласят 26 июня

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении денег, выделенных на проект "Платформа".
К настоящему времени суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура - об обвинительном приговоре.
Доказано, что часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.
Прокурор просит приговорить
Напомним, что Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве на 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа».
По подозрению в мошенничестве сегодня был задержан режиссер Кирилл Серебренников. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.
Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей. В связи с этим следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).
Также сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Серебренников.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет об организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа.
Напомним, в мае в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".
В начале августа бухгалтер "Гоголь-центра" Нина Масляева дала новые показания. По ее словам, "Итин (бывший гендиректор некоммерческой организации "Седьмая студия"), Серебренников и Малобродский (экс-директор "Гоголь-центра") разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа"… Серебренников и Малобродский проводили обналичивание денежных средств". При этом, бухгалтер добавила, что по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского "вносила ложные данные в финансовые отчетности".
В связи с этим, в обвинительном постановлении суда содержится следующая формулировка: "Режиссер Кирилл Серебренников вместе Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию "Седьмая студия" для реализации преступного умысла" на хищение бюджетных средств". Итин и Малобродский были привлечены к процессу в качестве обвиняемых.
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