Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мэр Хабаровска завтра вернется на работу
Пригожин призвал не искать "скелеты в шкафу" Асмус и Харламова
Критика Лукашенко стоила баскетболисту Мещерякову вызова в сборную
За сутки в Москве выздоровело в 100 раз больше людей, чем заболело
США перебрасывают свои войска в Польшу
Канделаки назвала причину ссоры с Садальским
Обама мог признать воссоединение Крыма с Россией
Хабиб рассказал о тяжёлом состоянии отца
Как это было в 45-ом: ФСБ рассекретила документы о первом Параде Победы

Приговор фигурантам дела Серебренникова огласят 26 июня

Происшествия

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении денег, выделенных на проект "Платформа".

К настоящему времени суд выслушал прения сторон, в ходе которых защита просила об оправдательном, а прокуратура - об обвинительном приговоре.

Доказано, что часть выделенных на "Платформу" денег обналичивалась. Обвинение считает, что эти деньги похищались. Защита утверждает, что все обналиченные деньги тратили на постановки.

Прокурор просит приговорить

  • Серебренникова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу 800 тысяч рублей, а также на три года запретить ему занимать административно- хозяйственные должности в учреждениях культуры.
  • продюссера Алексея Малобродского - к 5 годам колонии, 
  • Юрия Итина и Софью Апфельбаум - к 4 годам.

Напомним, что Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве на 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа».

Вот, что ранее рассказывала об этом громком деле «Правда.Ру»

 По подозрению в мошенничестве сегодня был задержан режиссер Кирилл Серебренников. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей. В связи с этим следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).

Также сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Серебренников.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет об организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа.

Напомним, в мае в "Гоголь-центре" и дома у его худрука прошли обыски по делу о хищении госсредств в основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

В начале августа бухгалтер "Гоголь-центра" Нина Масляева дала новые показания. По ее словам, "Итин (бывший гендиректор некоммерческой организации "Седьмая студия"), Серебренников и Малобродский (экс-директор "Гоголь-центра") разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа"… Серебренников и Малобродский проводили обналичивание денежных средств". При этом, бухгалтер добавила, что по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского "вносила ложные данные в финансовые отчетности".

В связи с этим, в обвинительном постановлении суда содержится следующая формулировка: "Режиссер Кирилл Серебренников вместе Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию "Седьмая студия" для реализации преступного умысла" на хищение бюджетных средств". Итин и Малобродский были привлечены к процессу в качестве обвиняемых. 

Последние материалы
Пригожин призвал не искать "скелеты в шкафу" Асмус и Харламова
Знакомый Асмус рассказал о её размолвке с Харламовым
Медэксперт: летальность коронавируса в России идет на спад
ВОЗ: самая большая угроза — это отсутствие солидарности
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Трамп продлил запрет на "трудовые визы" в США
Этнохутор "Шишин двор" снова открылся для гостей курорта "Роза Хутор"
Экс-министр Украины: победить Россию мы не сможем, надо договариваться
Опальный экс-глава Приангарья хочет вернуться и просит это разрешить
Как сходить в ресторан без вреда для здоровья и фигуры
Популярное
Новости футбола
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.

Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Новости спецслужб
Эксперт объяснил, что курский силовик мог "слить" спецслужбам Украины
Общество
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Усам Оздемиров Безусловный базовый доход как национальная идея Усам Оздемиров Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер
Комментарии
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Кокорин купил маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Чем можно заразиться в бассейне?
Чем можно заразиться в бассейне?
Путин: визит руководства Украины в Москву неизбежен
Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ