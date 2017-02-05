В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак

Сегодня полицейскими Красноярска обнаружен труп мужчины со следами укусов собак.

сторожа на стройке загрызли собаки

Как рассказала Екатерина Росицкая, начальник пресс-службы межмуниципального управления МВД России "Красноярское", это уже второй случай за неделю.

"Обнаружен труп мужчины со следами укусов животных. Причина смерти будет установлена после вскрытия", — цитирует слова Росицкой "Интерфакс".

Тремя днями раньше

Первое тело со следами собачьих зубов было найдено в Красноярске 22 февраля. Возле мертвой женщины находилась собачья стая.

По факту произошедшего следствие возбудило два уголовных дела: по ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В рамках расследования уже задержан глава красноярского муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк.

Как отмечает следствие, фигурантами уголовных дел могут стать чиновники администрации Кировского района краевого центра.

Месяц назад

На одной из строек Красноярска было найдено тело сторожа. Его тоже загрызли бродячие псы.

Еще раньше, в первых числах февраля, в городе Ачинске Красноярского края при нападении стаи бродячих псов пострадала четырехлетняя девочка. Отогнать псов смог брат пострадавшей. Врачи наложили швы ребенку на область вокруг пораненного глаза.

Малышке, прямо скажем, повезло больше, чем другой девочке, которую в 2017 году бродячие псы загрызли насмерть.

Вот что тогда писала об этом "Правда.Ру"

На Урале собаки загрызли девочку на детской площадке

Тело семилетней девочки со следами собачьих укусов нашли в Свердловской области в районе деревни Пальмино Таборинского района. Труп обнаружили трое ребят на детской площадке.

"О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками", — информирует СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела семилетней девочки по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности". На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают местных жителей, ищут очевидцев.

Напомним, 3 февраля в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.

В этот же день в центре Москвы нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. Его обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Позже была установлена личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта женщины. Ею оказалась вдова советского диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия.

По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Разведение собак на улице и их защита — это не гуманизм, а антигуманизм, рассказал Правде. Ру адвокат Дмитрий Аграновский: