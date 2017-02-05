Сегодня полицейскими Красноярска обнаружен труп мужчины со следами укусов собак.
Как рассказала Екатерина Росицкая, начальник пресс-службы межмуниципального управления МВД России "Красноярское", это уже второй случай за неделю.
"Обнаружен труп мужчины со следами укусов животных. Причина смерти будет установлена после вскрытия", — цитирует слова Росицкой "Интерфакс".
Первое тело со следами собачьих зубов было найдено в Красноярске 22 февраля. Возле мертвой женщины находилась собачья стая.
По факту произошедшего следствие возбудило два уголовных дела: по ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В рамках расследования уже задержан глава красноярского муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк.
Как отмечает следствие, фигурантами уголовных дел могут стать чиновники администрации Кировского района краевого центра.
Малышке, прямо скажем, повезло больше, чем другой девочке, которую в 2017 году бродячие псы загрызли насмерть.
Тело семилетней девочки со следами собачьих укусов нашли в Свердловской области в районе деревни Пальмино Таборинского района. Труп обнаружили трое ребят на детской площадке.
"О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение, а прибывший медик констатировал смерть девочки. В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками", — информирует СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела семилетней девочки по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности". На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают местных жителей, ищут очевидцев.
Напомним, 3 февраля в Хабаровском крае пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. По предварительным данным, во время игры пес вцепился ребенку в шею и задел сонную артерию. Родственники сообщили, что раньше случаев нападения животного на людей не было.
В этот же день в центре Москвы нашли тело 80-летней женщины со следами нападения собак. Его обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. Позже была установлена личность погибшей после нападения немецких овчарок на территории Минспорта женщины. Ею оказалась вдова советского диктора и киноактёра Кирилла Ваца Валерия.
По предварительным данным, погибшая каким-то образом оказалась рядом с вольерами немецких овчарок. Собак как раз в этот момент выпустили на прогулку, после чего они её загрызли. Сотрудник ЧОПа "Альфа-Набат" нашёл погибшую женщину, вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Разведение собак на улице и их защита — это не гуманизм, а антигуманизм, рассказал Правде. Ру адвокат Дмитрий Аграновский:
"Это звери. Они могут быть хорошими и милыми, когда живут в квартире, но вообще, это звери, они представляют опасность. Когда растет популяция волков или шакалов, допустим, специально обученные люди, охотники их уничтожают, потому что животные представляют опасность для сельского хозяйства и для людей. Здесь абсолютно та же ситуация. Но правоприменительная практика сейчас такая, что с этими собаками сделать практически ничего нельзя. Например, отстрел их в городе запрещен. Насколько я знаю, и отлов запрещен. Собаками просто перестали заниматься. Ими вообще перестали заниматься во всех наших городах. И они себя чувствуют хозяевами. А это звери. И какой с них спрос, с одной стороны. Но, с другой стороны, они же представляют опасность".
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.