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Источник Правда.Ру

В двух селах Челябинской области введен карантин по бешенству

Происшествия

В Челябинской области ветеринары бьют тревогу: там растет заболеваемость бешенством.

По данным Роспотребнадзора, с начала года зарегистрировано уже 10 случаев среди животных, тогда как в аналогичный период года предыдущего случаев заражения было семь.

Где "отметился" вирус

За минувшую рабочую неделю было выявлено два животных, заразившихся бешенством:

  • в Усть-Катаве умер кот;
  • в деревне Сбитнево Троицкого района - собака.

В обоих населенных пунктах введен карантин.

Россельхознадзор рекомендует

  • сделать домашним животным прививку против бешенства;
  • не допускать контакта домашних животных с дикими;
  • людям избегать контакта с неадекватными зверями.

Вот только, как выполнить последний пункт, - непонятно, ведь улицы населенных пунктов заполонили стаи бродячих собак.

Признаки бешенства у животных:

  • вертячка;
  • потеря страха перед людьми;
  • чрезмерная агрессивность;
  • светобоязнь;
  • апатия;
  • истечения изо рта, носа и глаз.

При подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа нужно немедленно сообщать специалистам.

К слову, несмотря на все достижения медицины, бешенство продолжает вспыхивать в разных уголках страны. Порой, достаточно неожиданных.

Как, например, в 2016 году

В Новой Москве объявлен карантин по бешенству животных

На два месяца объявлен карантин в поселении Щаповское Троицкого административного округа столицы из-за выявленного в Новой Москве очередного случая заболевания бешенством дикого животного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в столичной мэрии.

"До 4 декабря в поселении запрещено проводить выставки собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз четвероногих за пределы поселения, а также отлов диких животных", - уточнили в горадминистрации. Контроль над соблюдением карантина возложен на столичный комитет ветеринарии.

Последний случай бешенства животных выявлен в Новой Москве 25 сентября в поселении Краснопахроское. Карантин здесь действует до 25 ноября. Также ограничения введены до 14 октября в поселении Новофедоровское.

По данным комитета ветеринарии, с начала года в Москве зарегистрировано уже десять случаев бешенства как среди диких, так и среди домашних животных. В Московской области - более 170 случаев. Вирус бешенства попадает в крупные города с домашними животными, которые не были привиты против бешенства и побывали в очаге заболевания.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, с начала года от укусов бешеных животных пострадали более 60 москвичей.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", в феврале на территории Троицкого административного округа уже объявлялся карантин из-за случаев заболевания домашних животных.

Темы карантин бешенство челябинская область
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