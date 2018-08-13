В Казани задержан водитель "Жигулей" с наклейкой "Заказные убийства"

В Казани задержан водитель "Лады" с надписью "Заказные убийства, рэкет, мошенничество" и номером телефона на заднем стекле, передает портал "Бизнес Online".



В Казани задержали бизнесмена за объявление о "заказных убийствах"

Автомобиль был замечен на прошлой неделе, и правоохранительные органы инициировали проверку, в ходе которой они выяснили, что таким провокационным образом водитель хотел рекламировать свою компанию, занимающуюся уничтожением насекомых.

На допросе провокатор признался, что объявление было сделано ради шутки. Его заставили убрать эту рекламу.

Фото на превью: flickr.com