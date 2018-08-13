Уникальную церковь в Кондопоге сжег подросток-Герострат

15-летний школьник подозревается в умышленном поджоге деревянной церкви Успения Божией Матери в Кондопоге, пишет ТАСС.

Как заявил собеседник агентства, местный житель, который предпочел сохранить анонимность, "у него (поджигателя) психические отклонения". "Свои действия он объяснил так, что хочет прославиться на весь мир", - сказал источник.

Как сообщила "Комсомольская правда", поджог можно было предупредить. По словам другого местного жителя, подросток был в Кондопоге отдыхал у бабушки. «Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег», - рассказал собеседник издания.

Местные жители считали его сатанистом. «Сатанистом парень-то был. В черное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся», - рассказала местная пенсионерка.

Охранник церкви подтвердил, что поджог совершен 15-летним юношей. «Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево», - сказал охранник, отметив, что пожарные приехали без воды,и церковь сгорела из-за плохой организации работы бригады.

Ранее Правда.ру писала о том, что 10 августа в городе Кондопоге (Карелия) сгорела деревянная Успенская церковь, построенная около 250 лет назад.

По информации МЧС Карелии, пламя вспыхнуло в половине десятого утра, постройка сильно пострадала, несмотря на то, что для устранения возгорания были задействованы 11 единиц техники и 4 человека. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение туристов с огнем.

Источник фото: https://vk.com/public111906776

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