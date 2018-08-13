Петербургских вандалов задержали за приготовление шашлыка на Медном всаднике

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух вандалов, установивших мангал на скульптуре Медного всадника на Сенатской площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранительных органов, 5 августа в МВД поступило сообщение о том, что двое молодых людей забрались на памятник Медному всаднику. Выехавшие на место полицейские выяснили, что задержанным было 20 лет и 32 года.

"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике... В их отношении составлены административные протоколы по (статье. - Прим. ред.) "Мелкое хулиганство". Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Государственный музей городской скульптуры опубликовал фотографии вандалов в своем профиле во "Вконтакте" и прокомментировал ситуацию.

"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру Первому и пыталась установить на нем мангал... Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего, - на фотографиях", - написали представители музея.

Источник фото: vk.com/gmgs_ru

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