Петербургских вандалов задержали за приготовление шашлыка на Медном всаднике

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух вандалов, установивших мангал на скульптуре Медного всадника на Сенатской площади, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации правоохранительных органов, 5 августа в МВД поступило сообщение о том, что двое молодых людей забрались на памятник Медному всаднику. Выехавшие на место полицейские выяснили, что задержанным было 20 лет и 32 года.
"Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике... В их отношении составлены административные протоколы по (статье. - Прим. ред.) "Мелкое хулиганство". Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей", - говорится в пресс-релизе.
Государственный музей городской скульптуры опубликовал фотографии вандалов в своем профиле во "Вконтакте" и прокомментировал ситуацию.
"По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру Первому и пыталась установить на нем мангал... Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего, - на фотографиях", - написали представители музея.
Источник фото: vk.com/gmgs_ru
Читайте также:
Иван Васильевич подвергся репрессии
Виноват компот: "вандал из Третьяковки" рассказал предысторию атаки на картину
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море.
Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.
Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США, условно утопили ее и записали ее акустические параметры "на будущее" - чтобы быстро уничтожить
Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.