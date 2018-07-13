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Источник Правда.Ру

Мурманскому педагогу грозят увольнением из-за комментария "ВКонтакте"

Происшествия

Неприятная ситуация произошла в Мурманске. Педагог Светлана Корнаухова оставила комментарий в социальной сети "ВКонтакте", из-за которого ей теперь грозит увольнение. Об инциденте стало известно от бывшей ученицы Корнауховой Арины Антохиной.

Мурманскому педагогу грозят увольнением из-за комментария "ВКонтакте". 389509.jpeg

Так, Антохина рассказала следующее. В соцсети появились фотографии юнармейцев, получающих награду за свою деятельность. Бывшая учительница Антохиной поделилась в комментариях под фотографией мнением, что и обычные ученика зачастую занимаются тем же, чем и так называемые юнармейцы, но достижения рядовых учеников почему-то никого, по ее мнению, не интересуют.

Напомним, что Юнармия — движение достаточно молодое и новое. Это военно-патриотическое движение под эгидой Министерства обороны Российской Федерации было создано пару лет назад для того, чтобы поднять уровень патриотизма среди подростков страны.

История это не нова — учителей в последнее время за комментарии, фото, видео и даже просто за странички в социальных сетях увольняют чуть ли не каждый месяц. Впрочем, возможно, иногда в какой-то мере это допустимая норма. Но, кажется, не в этом случае. Светлана Корнаухова оставила абсолютно беззлобный, никого не оскорбляющий и не задевающий ничьих чувств комментарий. Теперь же педагогу грозит увольнение.

Коллеги педагога уверены, что уволить педагога с 35-летним стажем администрации школы приказали "сверху".

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Темы школа Юнармия педагог Мурманск Вконтакте
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