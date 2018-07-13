Упавший с байкальского берега турист 17 часов ждал спасателей на дереве

Турист провел 17 часов на дереве после того, как сорвался с большой высоты в воды Байкала. В районе, где произошел инцидент, скалистый берег, и мужчине чудом удалось зацепиться за дерево на склоне.
На нем 48-летний житель Кемерово провел 17 часов, пытаясь связаться с экстренной службой. В районе нет устойчивого сигнала, поэтому о происшествии в региональном ГУМЧС узнали лишь утром. К нему незамедлительно отправили 4 спасателей.
После того, как туриста сняли с дерева, он не смог ходить, виной тому состояние шока, рассказали специалисты. На катере мужчину отправили в поселок Большие Коты, там его осмотрел специалист-медик.
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